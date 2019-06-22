القبض على المغنية الهندية تاران كور ديلون

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ذكرت الشرطة الهندية يوم الخميس 20 يونيو أنه تم احتجاز مغنية الراب البريطانية من أصل هندي تاران كور ديلون، بسبب “بوستات” نشرتها ضد رئيس وزراء ولاية أوتار براديش وأحد الشخصيات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة indiatoday إن شكوى خطية قدمها محام محلي يُدعى شاشانك شيخار يوم الأربعاء 19 يونيو، على اثرها حجزتها الشرطة بتهم متعددة تضمنت تشجيع العداء بين الجماعات المختلفة على أساس الدين والتشهير وامتلاك النية للتحريض.

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وقال رانجيت يوغ، نائب رئيس اتحاد أفلام في الهند BJP: “هارد كور مغنية وممثلة سينمائية وتلفزيونية تعمل في صناعة الترفيه، وقد نشرت على أحد حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي رسالة مسيئة ضد موهان بهاجوات جي ويوجي أديتيا ناث جي”.

وأضاف: “كلاهما يحظى بالاحترام والمتابعة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولا شك في أن كور لها الحق والحرية في التعبير عن آرائها، لكنها لا تستطيع الإساءة إلى أي شخص، فبلدنا بلد ديمقراطي، لكنها لا تستطيع الإساءة إلى شخصيات محترمة، وليس لديها أي دليل يعزز ما قالته”.

في 18 يونيو، نشرت كوور صورة لشخصية سياسية على Instagram، وكتبت تعليقًا، أشارت فيه لـ زيف اعداءته ومحاولة استغلال سلطته المطلقة في تحقيق مآربه، وهي الرسالة ذاتها التي تسببت في توقيفها مؤخراً