بليك ليفلى تتنزه في شوارع نيويورك مع زوجها قبل قدوم مولودهم الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اصطحب النجم والممثل العالمي ريان رينولدز، زوجته النجمة الأمريكية بليك ليفلي، في نزهه فى نيويورك مؤخراً، وذلك كما ظهر خلال الصور التي رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي.

وظهر ذلك أثناء سير الثنائي العالمي فى شوارع المدينة وذلك فى الوقت الذى ينتظر فيه واحد من أهم ثنائيات هوليود ولادة طفلهما الثالث.

وكان برفقه النجمة العالمية بليك ليفلي وزوجها أطفالهما جيمس، وإنيز حيث يبلغ الأول أربعة أعوام بينما الثانية لا تزال فى أول سنتين من عمرها.

ويعد الثنائى من أهم العائلات الفنية فى هوليود كونهما يرتبطا بعلاقة حب كبيرة تهتم الصحف والمواقع الفنية بتسليط الضوء عليها من وقت لآخر كلما ظهرا، وعلاقتهما لم تتأثر بالفارق الزمني الكبير بينهما نظراً لأن ريان يبلغ 42 عام بينما تصغره بليك بـ 11 عام لأنها لا تتخطى الـ 31 عام.