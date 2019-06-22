بعد اتهامها بالعنصرية.. ياسمين صبري توضح حقيقة سخريتها من أصحاب متلازمة داون.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري، لهجوم حاد خلال الساعات الماضية بسبب تعليقها لأحد متابعيها على صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، اتهمها البعض بعدها بأنها تسخر من أصحاب متلازمة داون.

واضطرت ياسمين صبري، للخروج للرد على الهجوم الشديد الذي تعرضت له والذي قادته الإعلامية المصرية ريهام سعيد، وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أنت السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة، وليس لأي شخص آخر.. الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي.. وأنا نواياي واضحة.. ولم اقصد أي آذى.. أرسل لك حبي والاحترام”.

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وبعد توضيح ياسمين صبري، تلقت العديد من تعليقات متابعيها الأمر الذي دعا البعض للاعتذار لها بعد هجومهم ليها.

وكانت ياسمين صبري، قد خضعت مؤخرًا لجراحة في قدمها، ونشرت صور لها عبر خاصية الأستوري، وهي على سرير المرض بإحدى المستشفيات الخاصة.

ياسمين صبري، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية في أولى بطولاتها المطلقة.

المسلسل تألف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ونهال عنبر، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبدالحكيم.