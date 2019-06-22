مفاجأة إنسانية من فانز فهرية أفجان في عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ فانز فهرية أفجان، النجمة التركية، واحتفلوا بعيد ميلادها الـ33 على طريقتهم الخاصة، حيث قرروا أن تكون هديتهم لها هذا العام اكثر انسانية.

مجموعة من محبي فهرية في تركيا ودول العالم قاموا بجمع تبرعات باسم الفنانة، وقدموا بها 240 مصل لأطفال تحت خط الفقر في إفريقيا، وهي الهدية التي لمست قلب النجمة التركية، حتى أنها شكرت محبيها، مؤكدة أن هذه الهدية مثّلت واحدة من أجمل مفاجأت عيد ميلادها، خاصة أنها تعيش تجربة الأمومة لأول مرة هذا العام.

يُذكر أن فهرية أفجان احتفلت بزفافها على النجم التركي بوراك أوزجفيت يونيو 2017 بعد قصة حب جمعتهما خلال كواليس مسلسل «طائر النمنمة»، وقد انجبت مولودهما الأول في أحد مستشفيات منطقة نيشانتاشي، أبريل الماضي، ويحرص الزوجان على عدم نشر أي صور تكشف ملامح مولودهما حتى الآن.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، كما كان فيلم «الحب الأبدي» الذي يجمعها بالنجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» آخر أعمالها السينمائية، وذلك قبل زواجها.