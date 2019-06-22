طلاق النجم التركي أوزجان دينيز وزوجته تتهمه بالخيانة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد حوالي 4 أشهر على شائعة انفصاله عن زوجته، طلب الفنان التركي أوزجان دينيز من محاميه رفع قضية طلاق ضد زوجته، فايزة أتاكان، في محكمة الأسرة.

خلافات قوية نشبت بين الزوجين، وصلت لقرار الانفصال، وقد كشفت مصادر صحفية عن أن الخيانة وراء هذا القرار، حيث اكتشفت فايزة على هاتف زوجها رسائل غرامية من فتاة أخرى، ولم يتمكن دينيز من الدفاع عن نفسه، وبالتالي اتفق الزوجان على الطلاق.

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الصراع حالياً على نفقة الطلاق، بالإضافة لحضانة ابنهما الوحيد «كوزان»، حيث تطلب فايزة 15 مليون ليرة، أي مليون ليرة عن كل شهر زواج بينهما، كما انها منعته من رؤية طفلهما الوحيد منذ اتخاذهما قرار الإنفصال، بينما اثيرت شائعات حول عرض أوزجان لزوجته 25 مليون ليرة مقابل اخذ حضانة «كوزاي».

يُذكر أن أوزجان احتفل بعقد قرانه على شايدة أتاكان في مارس 2018، وذلك في حفل عائلي ضم أسرة العروسين بإسطنبول، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أبريل 2018.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «عروس إسطنبول» آخر عمل درامي عُرض لأوزجان دينيز، وقد شارك في بطولته أمام النجمة التركية أسلي انفر.