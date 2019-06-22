حادث سرقة لصباح أعطاها درسًا مدى الحياة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في قصة نادرة كشفت الفنانة الراحلة صباح، بعض أسرار عن فترة طفولتها ووقت دراستها بإحدى المدارس اللبنانية، وكانت وقتها في سن السابعة عشر من عمرها.

وقالت في مقال قديم لها نشرته مجلة “الكواكب”، ذات يوم دخلت إلى حجرة الدراسة فوجدت لعبة في شكل عروسة صغيرة ملقاة على الأرض وكانت العروسة جميلة وتلفت حولي كي أرى هل شاهدني أحد أم لا، وأخذت العروسة وأخفيتها في درجي.

Advertisements

وأضافت، انتهى اليوم الدراسي فخرجت من المدرسة وأنا أحمل بين كتبي العروسة الصغيرة وكنت أعرف أنها لزميلة لي وبكت عليها كثيرًا عندما فشلت في العثور عليها، وحملتني سيارة المدرسة إلى منزلي وما كنت أغادرها حتى هرولت مسرعة لكي أصعد سلم المنزل حتى سقطت ولم تشعر بنفسها إلا وهي ممدة على سريرها وتضع بعض الضمادات على قدميها ورأسها.

وتابعت، مالت علي والدتي تسألني ماذا بي فأخبرتها بأن قدمي زلت في غفلة مني ثم قالت لي وهي تقدم لي أجزاء من العروسة التي تهشمت أثناء سقوطي فوق السلالم من أين لك هذه العروسة؟ فأخذت أجزائها واحتضنتها ثم أخذت أبكي في حرقة ولم يفهم أحد ممن حولي سر بكائي المفاجئ، وتعلمت من هذه الحكاية ألا أطمع في شيء ليس ملكي وأن أعطي لكل ذي حق حقه.