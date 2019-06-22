كواليس مثيرة في واقعة سرقة تمثال مارلين مونرو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد سرقة تمثال أيقونة الإغراء مارلين مونرو، مؤخرا، بدأت شرطة لوس أنجلوس حالة من الاستنفار الأمني واسع النطاق، بعد سرقة واحد من أشهر تماثيل هوليوود.

وكانت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قد نشرت كواليس مثيرة لواقعة السرقة الصادمة لتمثال مارلين مونرو، الذي تم تشييده منذ عام 1994 لوقفتها الشهيرة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين أمنيين، قولهم إن واقعة السرقة تلك، واحدة من أغرب السرقات في التاريخ، خاصة وأن التمثال البرونزي “غير القابل للصدأ” طوله أكثر من طابقين تقريبا.

Advertisements

وقال ميتش أوفاريل، عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس إن شاهدا رأى شخصا يتسلق البرج الموجود في جادة الشهرة في هوليوود ويقطع التمثال بمنشار، ولكن الأغرب أن كاميرات المراقبة لم تسجل أي حركة غريبة حول التمثال، ولكن فجأة اختفى التمثال.

وكانت كاميرات المراقبة، قد التقطت شخصا ما يقفز على المبنى، ولكنه لم يظهر وهو يقطع تمثال مارلين مونرو أو أي شيء، ثم شوهد بعدها وفي يده حقيبة للظهر.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إنها جمعت مجموعة من بصمات الأصابع حول قاعدة التمثال، وبالقرب من برج “نساء هوليود الأربع” الملاصق لتمثال مارلين مونرو.

ويضم البرج 4 تماثيل أحدهم لنجمة الإغراء مارلين مونرو، وثلاثة آخرين للممثلات دولوريس ديل ريو، و ودوروثي داندريدج، وماي ويست وآنا ماي وونغ.