درة تدخل «بلا دليل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة التونسية لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم “بلا دليل”، والعمل من إنتاج شركة سينرجى والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وذلك بعدما تعاقدت على بطولة العمل.

ومن المقرر أن تبدأ درة، تصوير العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث وقعت العقود مؤخرا، داخل الشركة، ويتم عقد جلسات عمل حالياً تجمع المخرجة منال الصيفى والمؤلفة إنجى علاء وباقى القائمين على العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو وترشيح الأبطال.

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وسوف يتم التعاقد مع البطل الذى يقف أمام درة خلال الأيام القليلة المقبلة، وترشيح باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، خاصة أنه تم تحديد موعد مبدئى لبدء التصوير وهو منتصف شهر يوليو المقبل، حيث أن الشركة المنتجة تنوى عرضه خلال شهر سبتمبر القادم مباشرة.

وينتمي مسلسل “بلا دليل”، للدراما التشويقية الاجتماعية، حيث يتكون من 45 حلقة، والعمل من إخراج منال الصيفى، وتأليف إنجى علاء، وإنتاج سينرجى.

وكانت آخر اعمال درة فى الموسم الرمضانى الماضى مسلسل تونسى بعنوان “المايسترو”، وهو تجربة إنسانية مؤثرة، وأحداث المسلسل مستوحاة من قصص حقيقية لعديد من الأطفال فى إصلاحيات تونس.