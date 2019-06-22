روجينا في سن المراهقة.. هل تغيرت ملامحها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية روجينا جمهورها في صور قديمة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

روجينا ظهرت في الصور وهي في سن المراهقة، وعلقت قائلة: «عام 1990»، وكانت الفنانة على شاطئ البحر، حيث تقضي أجازة صيفية.

الفنانة تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل في جمالها في هذا السن، وأكد لها أن ملامحها لم تتغير كثيرا، وأنها مازالت تتمتع بنفس الجمال البرئ.

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روجينا تغيبت عن السباق الرمضاني لهذا العام على غير العادة، ولم تشارك إلا كضيفة شرف في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، والذي قدمته الفنانة دنيا سمير غانم.

الفنانة المصرية كانت متواجدة في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «كلبش 2»، مع الفنان أمير كرارة، والذي حقق نجاحا كبيرا، كما شاركت في مسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق.

روجينا من مواليد عام 1973، وكان عمرها في الصور 17 عاما، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية والدرامية الهامة، وتمكن المخرج محمد سامي أن يظهرها بشكل جديد من خلال مسلسل «مع سبق الإصرار»، وحققت نجاحا كبيرا.