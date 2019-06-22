منة فضالي في جلسة تصوير تعرضها للانتقادات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية منة فضالي لجلسة تصوير جديدة مع المصور علاء نزير.

منة نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وأثارت عاصفة من تعليقات الجمهور بسبب ملابسها.

الفنانة الشابة اختارت لها توب قصير يكشف عن بطنها بجرأة، وارتدت بنطلون من الجينز، وتسريحة بسيطة، وماكياج ناعم يكشف عن جمالها.

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الفنانة المصرية سببت حالة من الجدل عبرحسابها الخاص بسبب هذه الصور وانتقد الجمهور جرأتها من خلال عدد من التعليقات.

وكانت منة قد نشرت منذ أيام صور أخرى لها تكشف عن مفاتنها بصورة واضحة، عبر حسابها الخاص.

منة تبتعد عن الأضواء من حين إلى آخر، ولكنها تعود من جديد لتثير الجدل بصور جديدة لها، وبدأت قصة منة مع الجرأة عندما احتفلت بعيد ميلادها منذ سنوات، وظهرت في لقطات مثيرة معب عض الفنانين.

منة فضالي كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، محمد نجاتي، محمد عبدالعزيز، وريم البارودي.