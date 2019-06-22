نهال عنبر تستعيد ذكريات مسلسل «العائلة والناس» بصورة قديمة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نهال عنبر جمهورها في صورة قديمة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نهال نشرت صورة من كواليس تصوير مسلسل «العائلة والناس»، وظهر فيها الفنان الراحل كمال الشناوي والفنان عزت أبو عوف ونهال عنبر وغادة عبدالرازق.

الفنانة المصرية علقت على الصورة عبر حسابها الخاص وكتبت: «صورة قديمة من مسلسل العائلة والناس مع نجوم كبار الصورة سنة 2000».

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اللقطة التي نشرتها نهال حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذين استعادوا معها ذكرياتهم مع هذا العمل الذي حقق نجاحا بعد عرضه، وأبدوا إعجابهم بها من خلال عدد من التعليقات.

مسلسل «العائلة والناس» تم إنتاجه عام 2000 وهو مسلسل تقع أحداثه في حي شعبي عن عائلة عريقة، وألفه مجدي صابر، وأخرجه محمد فاضل.

العمل قام ببطولته كمال الشناوي، فردوس عبدالحميد، يوسف شعبان، نهال عنبر، غادة عبدالرازق، محمد عبدالحافظ، عزت أبو عوف، ريهام عبدالغفور، سيد عبدالكريم، محمد الشقنقيري، جمال إسماعيل.

يُذكر ان الفنان عزت أبو عوف يمر بأزمة صحية شديدة، حيث تتكتم أسرته على تفاصيل حالته الصحية.