بلقيس فتحي تقيم دعوى قضائية ضد فجر السعيد والأخيرة تسخر منها ومن هؤلاء النجوم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أمام القضاء الكويتي.

وسخرت فجر السعيد، من بلقيس فتحي، خلال حلقة برنامجها “هنا الكويت”، والذي تقدمه على التليفزيون الكويتي، قائلة: “المطربة بنت المطرب اليمني اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت”.

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وأضافت: “طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني أحمد فتحي والمطرب اللي بدا عراقي ثم أصبح سعودي ماجد المهندس والمطربة اللي بدت سورية ثم صارت فلسطينية وأخيرًا بحرينية أصالة يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي وألا ما يصير”.

وليست هذه المرة الأولى التي تسخر فيها فجر السعيد من الفنان أحمد فتحي، فقد شنت عليه هجومًا واسعًا بعد أن وصف نفسه بملك العود، فردت عليه قائلة: خليك في جنب وفي عودك، ليس هناك سوى ملك للعود واحد وهو عبادي الجوهر”.

وردت الفنانة بلقيس فتحي، اعتبار والدها، في الحفل الذي جمعها به على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، وقبلت يده وجبينه قائلة: “لا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أحمد”.