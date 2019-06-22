أمل بوشوشة تحتفل بزفاف شقيقتها.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة بزفاف شقيقتها نوال في أحد فنادق الجزائر، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء الزفاف.
نجمة ستار أكاديمي تخلت عن نجوميتها بين عائلتها في الجزائر، واشعلت زفاف شقيقتها رقصاً، حيث ظهرت في مقطع فيديو من الحفل في الزفة الجزائرية التقليدية للعروس، ترقص أمام هودج شقيقتها، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني محبيها، متمنيين لشقيقتها حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة.
يُذكر أن أمل عادت من موناكو إلى الجزائر على الفور، حيث كانت في رحلة رومانسية قصيرة رافقت فيها زوجها، رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، والذي تزوجته أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ليا» أبريل 2017، وكانت أمل حريصة على مشاركة الفانز بصور من نزهاتها من مدينة مونت كارلو.
من ناحية أخرى، تنتظر أمل بوشوشة عرض مسلسلها الجديد «دولار» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي.
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