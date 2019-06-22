نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها الـ47.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية نيرمين الفقي بعيد ميلادها مع عدد من أصدقائها ومن أقاربها.

نيرمين شاركت جمهورها في صور من حفل عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «شكرا أبناء عمي وأصدقائي على هذه المفاجأة وهذا الحفل في عيد ميلادي».

الفنانة تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، وعبر عن إعجابه بطلتها الجذابة وشبابها المتجدد رغم مرور السنوات.

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الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «أبو العروسة»، والذي قدمت منه جزأين، وحققت النجاح من خلال شخصية «عبير»، وأجادت الدور.

العمل بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، محمد عادل، مدحت صالح، وعدد كبير من نجوم الفن.

نيرمين الفقي من مواليد شهر يونيو عام 1972، وأكملت هذا العام 47 عاما، بينما لم تتزوج وعبرت عن ندمها لتضييع أكثر من فرصة مناسبة للزواج، وقدمت الفنانة عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ولكنها ابتعدت عن الشاشة لسنوات بسبب مرض والدتها الذي جعلها تبتعد عن التمثيل.