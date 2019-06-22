طارق علام ودينا رامز يحتفلان بتخرج ابنتهما.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفل الإعلامي المصري طارق علام وزوجته المذيعة دينا رامز بتخرج ابنتهما عهد من الجامعة الأمريكية.
الإعلامي المصري نشر صور له مع ابنته ومع زوجته في الجامعة الأمريكية، معبرا عن سعادته بهذا الحدث السعيد، وكان معهما ابنتهما الثانية يسر.
الصور حازت على إعجاب جمهور الثنائي الذي لاحظ وجود شبه كبير بين الابنة وبين والدتها دينا رامز.
يُذكر أن الإعلامي طارق علام يقدم برنامجه «هو ده» الأسبوعي على قناة المحور، بينما تقدم زوجته دينا رامز برنامج «ست الستات»، على قناة صدى البلد.
وقد شهدت الأيام الماضية حفل تخرج أبناء عدد كبير من المشاهير ومن بينهم ماجد الكدواني، ماجد المصري، الراقصة دينا، والفنانة رانيا يوسف، وغيرهم.
طارق علام يعيش حياة زوجية مستقرة مع دينا رامز منذ حوالي 20 عاما، واشتهر الإعلامي منذ سنوات بتقديم برنامج «كلام من دهب»، والذي تابعه الجمهور بشوق.
وكشف عام منذ سنوت عن موقف طريف جمعه بزوجته بعد الزواج وكشف عن عدم مهارتها في المطبخ، حيث جاء لها ببطة من بلده الشرقية وطلب منها أن تطهيها له، ولكنها فشلت في ذلك.
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