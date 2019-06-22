تقرير.. أبرز تفاصيل حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا

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علي البحيريالجمعة 2019/6/21 01:03 مساء بتوقيت أبوظبي
استاد القاهرة
تفتتح يوم الجمعة بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها رقم 32 والمقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبل.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تفاصيل حفل الافتتاح الذي يسبق مباراة مصر وزيمبابوي ويقام في الثامنة والنصف مساء.
ويتم فتح أبواب استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف اللقاء للجماهير في الواحدة ظهرا وتغلق الأبواب في السادسة مساء، وذلك بالتوقيت المحلي للعاصمة المصرية "القاهرة".
وينطلق حفل الافتتاح في الثامنة والنصف مساء بتوقيت "القاهرة" ولمدة 14 دقيقة ويحييه المطرب المصري حكيم والنيجيري فيمي كوتيه والمطربة الإيفوارية دوبيه.
وينتظر أن يشهد الحفل أيضا عروضا مستوحاة من الحضارة الفرعونية وأيضا من "الفلكلور" المصري العريق.
فضلا عن ذلك، فإن الحفل سيعتمد على الإبهار في فقراته الفنية التي تمزج بين حضارة أفريقيا والأهرامات والنيل .
ويعقب حفل الافتتاح، المباراة الأولى في البطولة والتي تجمع بين مصر وزيمبابوي بالمجموعة الأولى في الساعة 10 مساء.
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