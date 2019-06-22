شيخ سعودي يحث الرجال على ان يشعروا زوجاتهم بانهن جميلات بدون ماكياج.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 05:51 صباحاً - حث الشيخ السعودي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق الرجال على أن يشعروا زوجاتهم بأنهنّ جميلات بدون مكياج، ومدح الجوانب الخُلقية والروحية والإنتاجية فيهن.

ووصف المطلق مستحضرات التجميل وأدوات المكياج بأنها سموم تنتجها معامل شركات ومعامل التجميل وتضعها في الصيدليات قائلا: “لقد حذر بعض الأطباء من أن كثيرًا منها ضارة، إضافة إلى ما فيها من إنفاق وصرف الأموال يمكن الاستفادة منها في أوجه نافعة. “.

وأردف المطلق: “المرأة دائمًا تحب ما يحب زوجها، أنت إذا دخلت المنزل ولقيت زوجتك طبيعية بدون مكياج وربما وضعت قبلة على خدها امدحها، وأثنِ عليها بعبارات جميلة تدخل السرور على قلبها، واعتبر أن كل المساحيق التي تضعها المرأة على وجهها تزويرًا وجمالًا مزيفًا. وتمنى من الأزواج عدم إرهاق زوجاتهم بوضع تلك الأصباغ والمساحيق وأنواع المكياج، مشيرًا إلى أن أغلب أسئلة الفتوى من النساء التي تصله تدور حول المكياج ووضع مستحضرات التجميل”.