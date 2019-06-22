شاهد.. حسين الجسمي: “انا اليوم سعودي في الإمارات”

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 05:51 صباحاً - أحيا الفنان الاماراتي حسين الجسمي حفلاً بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الاربعاء، ضمن فعاليات “موسم جدة”، الذي بدأ في خامس أيام عيد الفطر، ويستمر لمدة 40 يوما.

وقدم حسين الجسمي خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته في الحفل الذي أقيم على المسرح بالواجهه البحرية، و عبر الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون mbc وقناة وناسة في جميع أنحاء العالم.

وأعرب الجسمي عن حبه للمملكة وأهلها معتبراً نفسه سعودياً كما هو إماراتياً، وقال عندما اعتلى خشبة المسرح بمحبة صادقة وخالصه: “أنا سعيد أنني اليوم بينكم هنا في جدة، ولن أقول أنني اليوم إماراتي بالسعودية، بل أنا سعودي بالإمارات”.