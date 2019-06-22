23 يونيو.. أنغام تحيي حفلًا غنائيا في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلا غنائيا، 23 يونيو المقبل بملعب الجوهرة، في جدة ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت أنغام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: " لقائي يتجدد مع جمهوري الغالي في جدة، يوم 23 يونيو بملعب الجوهرة ضمن فعاليات موسم جدة".

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرًا حفلًا بالسعودية، في 5 يونيو بمركز الملك فهد مع الفنان رابح صقر.