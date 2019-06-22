بعد أن ألغت متابعته.. شريهان تكشف لصلاح عبدالله عن السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

ردت الفنانة شريهان عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر" على سؤال الفنان صلاح عبدالله لها عن سبب إلغائها متابعته بموقع تويتر.

وكتبت شيريهان: "لأنك غالي عندي أنا جدًا وأغلى عندي من غلاوتي أنا عندك وبكتير، وبالرغم من إن سؤالك بجد محرج أو أحرجني أنا وبرضه جداً هرد عليك بمنتهى الصراحة.. قررت من حوالي 6 أو 8 شهور تقليل متابعة السوشيال ميديا والحقيقة إني في طريقي لإغلاقها تماماً".

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وأضافت شريهان: "كنت أحتاج لمتابعة ابنتي لؤلؤة لأنها بعيدة عني وتدرس في إنجلترا. وكنت في منتهى الحرج من جميعكم لأنني أتابع كبار مبدعي قلبي أنا وفي جميع المجالات وليس فقط في الفن المصري والعربي.. وبالرغم من قراري هذا فأنا أتابع جميعكم بمنتهى الحب والتقدير والاحترام وللأبد. أنا بعتذر وسامحني"

وكان الفنان صلاح عبدالله قد كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر" تغريدة" وجهها لشيريهان، كتب فيها:" لأنك غالية عليا قوي هسألك لغيتي المتابعة ليه يا شيري؟!"