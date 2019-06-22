صورة| رانيا يوسف تعلق على التنظيم وأداء المنتخب في انطلاق الأمم الأفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورة تعلق بها على أداء المنتخب الوطني أمس في مباراته الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي.
وكتبت رانيا: "تنظيم أكثر من رائع، منتخب مشرف في بلد عظيمة، كبيرة طول عمرك يا بلدي، هنكمل المشوار ورا المنتخب في باقي المباريات، وبإذن الله الكأس لينا".
واستطاعت مصر الفوز على زيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه 1-0
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