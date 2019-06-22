شاهد.. وصلة رقص لـ امل بوشوشة في زفاف شقيقتها

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 03:54 صباحاً - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات للفنانة امل بوشوشة ظهرت فيها وهي ترقص في حفل زفاف شقيقتها نوال بوشوشة.
واظهرت مقاطع الفيديو أمل وشقيقتها نوال وهما ترقصان الرقصة التقليدية الخاصة بمنطقة وهران في الجزائر.
يشار إلى أنّ أمل بوشوشة تقيم في لبنان بعد زواجها من رجل الاعمال اللبناني وليد عواضة، الذي رزقت منه بطفلة جميلة اسمها ليا.
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