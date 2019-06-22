صوت غريب للسيسي في افتتاح كأس امم افريقيا.. وعمرو اديب يوضح السبب!

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 03:54 صباحاً - تصدر وسم “صوت السيسي” منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مساء يوم الجمعة 21 يونيو.

الرئيس المصري وخلاله كلمته الترحيبية بالضيوف وإعلان افتتاح الدورة، بدا صوته غريبا، وأغلب الكلمات صدرت بشكل خاطئ، وقد أرجع الكثيرون الأمر لخلل تقني في حين اتهم آخرون المنظمين بالتلاعب بصوته.

وقد اوضح عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج الحكاية، ان سبب الصوت الغريب كان مشكلة تقنية في الاذاعة الداخلية لاستاد القاهرة.