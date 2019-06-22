إجلاء مفاجىء لمئات المتعاقدين من قاعدة عسكرية في العراق

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 02:52 صباحاً - أفادت مصادر أمنية عراقية لـ “رويترز” بأن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة “بلد” الجوية بسبب “تهديدات أمنية محتملة”.

وحسب المصادر، فإن إجلاء المتعاقدين سيحصل قريبا وسيتم على مرحلتين. ومن المتوقع أن يغادر القاعدة الجوية نحو 400 متعاقد أمريكي يعملون مع شركتي “لوكهيد مارتن” و”ساليبورت غلوبال”.

ويدرب الخبراء الأمريكيون العسكريين العراقيين في قاعدة “بلد” الواقعة شمالي العاصمة العراقية بغداد. ولم توضح المصادر ماهية “التهديدات الأمنية” التي يدور الحديث عنها، ولكن في الفترة الأخيرة أطلقت صواريخ “كاتيوشا”على مواقع عسكرية ومدنية في بغداد ومحافظات عراقية أخرى.

ولا يزال نحو 5200 جندي أميركي في العراق، ويتمركزون في أربع قواعد رئيسية وكذلك في مطار بغداد ومقر التحالف في المنطقة الخضراء وسط العاصمة.