شاهد.. اليسا تثير الجدل بفيديو غامض!

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 02:52 صباحاً - نشرت النجمة اللبنانية إليسا مقطع فيديو قصير اتسم بالغموض ودون ظهور ملامحها. وعلقت إليسا على الفيديو قائلة “قريبا” مع الإشارة إلى الماكير بسام فتوح فيما علق فتوح بدوره قائلا: “لا استطيع الانتظار”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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