فوز هزيل للفراعنة بهدف وحيد على زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا 2019

كتب امير فتحي في السبت 22 يونيو 2019 02:52 صباحاً - استهل المنتخب المصر مشواره في بطولة كأس أمم افريقيا بفوز هزيل وصعب بهدف وحيد على المنتخب الزيمبابوي، اليوم الجمعة، وذلك في المباراة الافتتاحية للبطولة على إستاد القاهرة الدولي.
ويدين منتخب “الفراعنة” بالفوز للاعبه محمود حسن تريزيغيه الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.41) بعد تسديدة متقنة.
وبهذا الفوز، اعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى، في انتظار المواجهة الأخرى التي ستجمع غدا السبت، أوغندا مع الكونغو الديمقراطية.
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