غادة عبدالرازق عن هدف الفوز: "جامد جدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة غادة عبدالرازق عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على المباراة. وكتبت غادة: "مليوووووووون مبروك للمنتخب الفوز وإن شاء الله نكسب بطولة الأمم الأفريقية ، جون جامد جداااااا، تريزيجيه". واستطاعت مصر الفوز على زيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه 1-0

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