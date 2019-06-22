بالفيديو| أول تعليق من فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها، عن طريق خادمتها الفلبينية.

وقالت فيفي أثناء ظهورها في فيديو" لايف" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": " أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل".

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وتابعت فيفي: " كنت مشغولة في لايف مع جمهوري وقتها، اكتشفت بعدها بساعة إنها تسببت في تعطيل بعض كاميرات المراقبة، ولم تنتبه لكاميرا أخرى كشفت كل شيء".

وأضافت فيفي: " كنت لا أريد الحديث عن واقعة السرقة ولكن الخبر انتشر عبر المواقع الإخبارية، لذلك كان لابد أن أوضح ما حدث لجمهوري".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده تقدمت ببلاغ لنيابة مصر القديمة، تتهم فيه خادمتها الفلبينية بسرقة 5 كيلو ذهب، من شقتها بمصر القديمة.