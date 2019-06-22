بالصور| نجوم الفن يحتفلون بزفاف محمد مهران ومي عبدالحافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

احتفل الفنان الشاب محمد مهران بحفل زفافه على المخرجة مي عبدالحافظ مساء أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضر الحفل عدد من أبطال مسلسل "أبو العروسة" الذي شارك مهران في بطولته، منهم سيد رجب، ومدحت صالح، ومحمود حافظ، كما حضر أيضا من الوسط الفني كل من السيناريست محمد الغيطي، ووفاء عامر ، ومي الغيطي، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، والمخرج خيري بشارة، وخالد أنور، وياسمين رحمي، ومحمد حفظي، وسيد رجب، وأشرف زكي، وماجد المصري، ودنيا عبد العزيز، وعمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، وغيرهم.

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وأحيا الحفل مصطفى قمر ومدحت صالح.

وشهدت العلاقة بين مهران ومي بعض الاضطرابات، حيث نشر مهران فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" فيديو يعتذر لها فيه، ويطلب منها أن تسامحه بسبب تقصيره في حقها، وهو الفيديو الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيه وأصدقائه من نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يذكر أن الفنان محمد مهران شارك في السباق الدرامي لرمضان الماضي من خلال مسلسل "حدوتة مرة"، بجانب النجمة غادة عبد الرازق ومجدي كامل، وأحمد صيام، وسلمي أبو ضيف".