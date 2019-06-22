"مبروك ولكن.. وربنا يستر مع الفرق التقيلة".. تعليقات نجوم الفن على فوز المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاءحجازي:

حرص عدد من نجوم الفن على التعليق على مباراة مصر وزيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه 1-0، ونرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن:

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على المباراة، وكتبت:"مبروووك أول فوز وأول ثلاث نقاط، أداء هجومي مقنع وتضييع للفرص مع هفوات في وسط الملعب والدفاع".

مدحت العدل

وكتب السيناريست والشاعر الغنائي مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "تغييرات غير مفهومة أفقدتنا الخطورة والسيطرة فهل بديل مروان محسن هو وليد سليمان، وهل خروج أخطر لاعبينا تريزيجيه تغيير سليم؟ تراجع غريب في اللياقة البدنية ..ربنا يستر مع الفرق الثقيلة".

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محمود البزاوي

وكتب الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة علق بها على الفوز، وكتب: "افتتاح عظيم والجمهور هو المكسب الأكبر وهو اللي محلي كل حاجة وده معناه إن الكرة للجماهير، بس كنت أتمنى زي ما الجمهور هتف لأبو تريكه كان يهتف كمان لواحد من أعظم لاعبي جيل ٢٠٠٦ الراحل محمد عبدالوهاب، ياريت نفتكره لأن كما ينقصنا الماچيكو ينقصنا أيضا ظهير أيسر بمواصفات محمد عبدالوهاب".

نبيل الحلفاوي

ونشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة علق بها على اللقاء كتب فيها: "قبل أي حاجة.. الكابتن المعلق ياخد نصف أجر بس. ما وصفش الشوط الثاني، تغييرات أجيري غريبة شوية. سلمت المباراة بالكامل لزيمبابوي.. لكن ربنا ستر، مبروك أول ثلاث نقاط مع أول مباراة".

صلاح عبدالله

ونشر الفنان الكبير صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة علق بها على اللقاء كتب فيها: "مبروك، ولكن".