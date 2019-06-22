ياسمين صبري في الجيم وسيلفي كريم فهمي وزوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها من داخل الجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب محبيها.



كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي صورة سيلفي تجمعه بزوجته من داخل سيارته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".



سولاف فواخرجي

نشرت الفنانة سولاف فواخرجي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت سولاف في الصورة بملابس كاجوال، ونظارة شمسية.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت نيللي في الصورة بفستان أزرق طويل أبرز جمالها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها من داخل الجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت لقاء في الصورة بملابس كاجوال.

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علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر ربيع في الصورة من أحد الأماكن السياحية، .

عمرو سعد

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره بصورة "سيلفي" تجمعه مع نجله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة ياسمين الخطيب صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ياسمين في الصورة راسمه علم مصر على وجهها، احتفالا ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



ناردين فراج

نشرت الإعلامية ناردين فراج صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ناردين في الصورة بإطلاله جذابة، ارتدت فستان أحمر.



إيمي سمير غانم

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت إيمي في الصورة بإطلالة مميزة، مرتدية فستان سهرة فوشي.