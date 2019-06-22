كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إياد نصار لـ"الخليج 365 الفني": انتظروا مفاجآت "الفيل الأزرق2".. و"حواديت الشانزلزيه" عودة للدراما خارج رمضان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم "الخليج 365 الفني"، الفنان إياد نصار، وذلك خلال ندوة عن تألقه في فيلمي "الممر وكازبلانكا"، والذي تم عرضهم في موسم عيد الفطر المبارك، حيث استطاع "نصار" على خطف الأنظار لشخصية "ديفيد" الضابط الإسرائيلي في "الممر"، وهجام البحر في "كازبلانكا"، حيث عاش الجمهور مع كل شخصية وتفاعل معها ليجدوا نفسهم في النهاية أمام موهبة فنية مميزة مثل إياد نصار، ويرصد "الخليج 365 الفني" أبرز تصريحاته:

1_ "رشيد الطيار" مختلف ولا شبيه له:

أكد إياد نصار، أن فكرة الاختلاف، رشيد لا يشبه أي دور قدمه من قبل، وأنه على الرغم من أن كل الأدوار السابقة كنت مختلف فيها ولا يشبه أيًا منها الآخر، لكن الاختلاف لم يكن محسوسًا، لأن التليفزيون بلا ذاكرة، وشعرت أن نوعي كممثل لن يظهر إلا في السينما، لأن الجمهور يكون أمام مادة مكثفة.

2_تحدث عن العمل مع المخرج بيتر ميمي والفنان أمير كرارة والمنتج وليد منصور:

أضاف إياد، خلال تصريحات ندوة "الخليج 365 الفني" أن المخرج بيتر ميمي، استطاع تحقيق المعادلة الصعبة في تقديم أفلام لها رسالة وهدف وأنه دائما يتعلم من أخطائه ويتجنبها في بقية أعماله.

وتحدث عن التعاون بينه وبين الفنان أمير كرارة، وأشار أن هناك تفاهم كبير يجمعهما بسبب تكرار التعاون بعد "المواطن اكس" وأنه في التعامل الإنساني شخص رائع، وأنه هذه المرة تعرفوا على بعض أكثر.

أما عن التعاون مع المنتج وليد منصور أكد أنه سعيد بهذا التعاون وخاصة أنه متجدد ويجتهد دائمًا في تقديم الأفضل وأنه قام بالمشاركة مع شركة "سينرجي"" بتوفير جميع الإمكانيات للإنتاج، وأنه يتعلم في هذا المجال وخاصة خبرته الطويلة في عالم المزيكا.

3_السينما حققت لي أمنيتي!:

وعن غيابه موسم الدراما الرمضاني واهتمامه بالسينما: "قصدت فعلًا هذه الخطوة، لأن التليفزيون لم يبين نوعي كممثل، الجمهور ينسى ما يشاهده على التليفزيون، ولا يتذكر سوى أخر عمل، رغم المجهود الكبير الذي بذلته في كل دور قدمته، من شكل الشخصية وطريقتها ونفسيتها ليس هناك دور جسدته يشبه الآخر، فرغم تحقيقي الاختلاف في التليفزيون كما ذكرت لم يأخذ الأمر حقه، وأعتقد أن السينما حققت لي ما أتمنى".

4_تحدث عن استخدام اللهجة العبرية في "الممر":

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أضاف إياد خلال ندوة "الخليج 365 الفني" قائلا: "حاولنا أن نقلل من استخدام العبرية، حتى لا تأخذ الترجمة عين المشاهد عن الفيلم، واخترنا مواقف بررنا فيها أن الشخصيات تتكلم العربية فيه".

وتابع كلامه قائلًا: "جمعتني جلسات عمل بالمخرج شريف عرفة، إلى جانب أناس متخصصين في اللغة العبرية والثقافة الإسرائيلية والصهيونية، لبحث الصورة التي سيظهر عليها الضابط الإسرائيلي الذي أجسده، وتقديم شيء حقيقي عن الشخصية".

5_مشاركته في الفيل الأزرق:

فيلم "الفيل الازرق" لموسمه الأول من إحدى أسباب تحمسه للعودة للسينما وأنه سعيد بهذه المشاركة ويحب العمل مع المخرج مروان حامد، مؤكدا أنه لا يهمه مساحة الدور بقدر أهميته ومحوريته في الأحداث، وأن هناك عدد كبير من المفاجآت في "الفيل الأزرق ٢"، وأن من يرى هذا الجزء لا يحتاج رؤية الجزء الأول وأنه بأحداث مختلفة تماما.

6_ رسالة حب لزوجته!:

أكد إياد نصار، أنه لا يحب إظهار حبه لزوجته على السوشيال ميديا، ولا يحب شو المشاركة للمنشورات الرومانسية، لأنه يرى أن حبه لزوجته بينه وبينها ويخصهم ولكن وجد أنه في حالة ولحظة حب يريد أن يعترف بدعمها ويوجه شكر خاص لها.

7_مشاركته في حواديت الشانزلزيه:

أكد النجم إياد نصار، أن انضمامه لمسلسل "حواديت الشانزلزيه"، نظرًا لاختلاف العمل وأنه دائما يتعمد عدم تكرار أدواره وتقديم أدوار مختلفة دائما حتي بعد نجاح دور معين مع الجمهور.

وأضاف إياد خلال ندوة "الخليج 365 الفني" أن المسلسل قصته مختلفة ويدور في فترة الخمسينات ولكن يتواجد به عدد من الحواديت وأنه يرى أن المسلسل حقق معادلة مسلسل دراما رمضان ولكن خارج رمضان ويدور أحداثه حول ٤٥ حلقة وأن السيناريو مميز.

8 _ رأيه في انضمام صديقته إنجي المقدم للعمل:

وعن انضمام إنجي المقدم، أكد أنه لا يقوم بترشيح أصدقائه للعمل ولكن إنجي موهبة مميزة وتخطو خطوات ثابتة وخاصة بعد صافية في جراند اوتيل وصفية في "ولد الغلابة" وأنه سعيد با انضمامها.