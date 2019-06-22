القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم الممثل الهندي كاران واهي إلى فريق عمل برنامج المسابقات الشهير dance india dance لتقديم الموسم الجديد، خلفاً للنجم ديراج دوبار، الذي قدَّم النسخة الماضية من البرنامج.
وسيأتي الموسم السابع مختلفاً بشكل كبير بعد انضمام النجمة كارينا كابور إلى لجنة التحكيم.
وأعرب كاران واهي عن سعادته بهذه التجربة ووصفها بالحماسية، خصوصاً أنَّ تلك النوعيّة من البرامج مفضلة بالنسبة له.
وعن التعاون مع النجمة كارينا كابور قال واهي لـ"العين الإخبارية": "كارينا فنانتي المفضلة وهي صديقة أيضاً ولديها شخصيّة وحضور مرح وستكون أهم الداعمين لي في تقديم البرنامج".
وأضاف: "سنكوِّن فريقاً، وسيشهد البرنامج الكثير من المواقف الطريفة أيضاً.. كارينا راقصة بارعة لذلك سأبذل قصارى جهدي لأجعلها تشترك في الرقص على المسرح أكثر من مرة".
وسينطق الموسم السابع من برنامج dance india dance في 22 يونيو/حزيران في 35 حلقة يتم فيها التنافس بين أكثر من فريق على لقب "راقص الهند الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر كاران واهي لـ"العين الإخبارية": سأدفع كابور للرقص في "راقص الهند الأول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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