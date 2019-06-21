"طلب هايف".. هذا ما يريده نبيل الحلفاوي من لاعبى المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب بهاء حجازي: نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلن بها عن طلبه من لاعبي منتخب مصر . وكتب الحلفاوي:"ماليش إلا طلب واحد بس من لعيبتنا.. طلب هايف لأنه من الأساسيات. وش رجلك للأرض وانت بتشوط". وأضاف في تغريدة آخرى: " غالبا ممكن يغير عبدالله أثناء الشوط الثاني.. وينزل وليد أو وردة.. أنا أفضل وليد لاستغلال هدايا صلاح، وبالمناسبة.. عاجبني توظيف أجيري لصلاح في الشوط الأول. Advertisements وتقدم تريزجيه لمنتخب مصر في الدقيقة 41 من الشوط الأول من المباراة، في أولى مباريات المجموعة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية2019، التي تستضيفها مصر. لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)

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