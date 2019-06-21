صورة| محمد مهران ينشر أول صورة من حفل زفافه: "أنا اتجوزت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد مهران عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، أول صورة من حفل زفافه من خطيبته المخرجة مي عبدالحافظ، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام".

وعلق مهران على الصورة قائلًا: " أنا اتجوزت".

وشهدت العلاقة بين مهران ومي بعض الاضطرابات، حيث نشر مهران فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، يعتذر لها فيه ويطلب منها أن تسامحه بسبب تقصيره في حقها، وهو الفيديو الذي شهد تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره وزملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان محمد مهران شارك في السباق الدرامي لرمضان الماضي من خلال مسلسل "حدوتة مرة"، بجانب النجمة غادة عبد الرازق ومجدي كامل، وأحمد صيام، وسلمي أبو ضيف".