أول تعليق من عمرو دياب على حفل افتتاح الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان عمرو دياب عبر حسابه الشخصي بموقع "توتيتر"، تغريدة يعلق بها على حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية. وكتب الفنان عمرو دياب: "مبروك لمصر افتتاح عالمي رائع ومبهر يليق بأسم مصر.". Advertisements وأشاد نجوم الفن بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، بعد الشكل المشرف الذي ظهر به حفل الافتتاح. يُذكر أن عمرو دياب أحيا حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية عام 1991، والتي أقيمت تحديدًا في 1 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي، وحصدت فيها مصر الترتيب الأول بـ90 ميدالية ذهبية، و53 فضية و52 برونزية.

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