تعليق هنيدي على هدف تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على هدف محمود تريزيجيه في مرمي زيمبابوي. وكتب هنيدي:" كريستيانو تريزيجيه". وتقدم تريزيجيه لمنتخب مصر في الدقيقة 41 من الشوط الأول من المباراة، في أولى مباريات المجموعة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

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