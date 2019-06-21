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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالبت النجمة إليسا دعم وتشجيع المنتخب المصري، في مباراته الافتتاحية اليوم أمام زيمبابوي، في مستهل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.
ونشرت إليسا صورًا لها في مصر، وعلقت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " شجع مصر وكلنا بنشجعها لعيون محمد صلاح وكل الجدعانِ، قلبي على أرض الملعب مع كل المحبين اللي ناطرين يحتفلوا بالأبطال".
يذكر أن المنتخب المصري يواجه المنتخب الزيمبابوي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام اليوم الجمعة باستاد القاهرة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| إليسا تشجع المنتخب المصري: " كلنا بنشجعها لعيون محمد صلاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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