نجل عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد والدته.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عبدالله نجل الفنان عمرو دياب على تهنئة والدته زينة عاشور، بعيد ميلادها الذي يتزامن اليوم 21 يونيو.

ونشر عبدالله صورة تجمعه بوالدته، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " عيد ميلاد سعيد ماما، أحبك كثيرًا".

زينة عاشور تزوجت من عمرو دياب في تسعينات القرن الماضي، وأنجبت منه 3 أبناء، هم "جنا، كنزي، وعبدالله".