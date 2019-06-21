بالفيديو| علا رشدي تغنى "أفريقيا" وسط الفتيات من داخل المترو بلندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة علا رشدي زوجة الفنان أحمد داوود على دعم ومؤازرة المنتخب المصري، على طريقتها الخاصة، وذلك بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
ونشرت علا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تغني أغنية "أفريقيا" لعمرو دياب وسط مجموعة من الفتيات، من داخل مترو لندن، وعلقت: "لما تشجع مصر في مترو لندن".
يذكر أن المنتخب المصري يلعب اليوم مع منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، التي تقام بـ"ستاد القاهرة".
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