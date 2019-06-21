كارمن سليمان بعلم مصر: " حنكسب 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة تجمعها بزوجها الملحن مصطفي جاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت كارمن في الصورة وهي تحمل في يدها علم مصر، وعلقت قائلة: "افتتاح البطولة حاجة تشرف، إحنا متوقعين مصر هتكسب 3 وربنا يسهل". يذكر أن المنتخب المصري يواجه المنتخب الزيمبابوي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام اليوم الجمعة باستاد القاهرة.

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