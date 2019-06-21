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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعادت الفنانة حلا شيحة ذكرياتها منذ الصغر، أثناء متابعتها بطولة كأس الأمم الأفريقية مع أسرتها في منزلها بالعجمي، وذلك بالتزامن مع انطلاق البطولة اليوم.
ونشرت حلا صورة كرة قدم مطبوع عليها علم مصر، عبر حسابها الرسمي بموقع" إنستجرام"، وعلقت قائلة: "كأس الأمم الأفريقية، أحلى ذكرياتي من وأنا صغيرة لما كنا بنتجمع في بيتنا في العجمي علشان نشجع مصر".
وتابعت حلا: "وبجد أحلى وأجمل الأوقات، حنشجع بلدنا، وحنشجع أفريقنا وإن شاء الله حنكسب النهاردة" .
يذكر أن المنتخب المصري يوجه المنتخب الزيمبابوي في المباراة الافتتاحية التي تقام باستاد القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تستعيد ذكرياتها مع بطولة كأس الأمم الأفريقية: "حنكسب النهاردة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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