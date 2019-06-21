بالفيديو: ديما بياعة تثير الجدل مجددًا بالدفاع عن المثليين جنسيًا

دافعت الفنانة السورية ديما بياعة، عن حقوق المثليين جنسيًا، مشيرة إلى أن الدين يرفض العديد من الأشياء التي يقوم بها الجميع، ومع ذلك يتجاهل الناس هذا الرفض ويقومون بتلك الأفعال، بينما يرفضون حقوق المثليين جنسيًا.

وبررت ديما بياعة موقفها من المثليين جنسيًا، في تصريحات تلفزيونية، قائلة: ”مجتمعنا يتقبل رجلًا ثمانينيًا يتزوج من فتاة قاصر، ويتقبل امرأة عجوزًا تتزوج من شاب ثلاثيني“. وأضافت: ”كما يتقبل مجتمعنا رجلًا يضرب زوجته؛ لأنه لا يعرف أن يقيم علاقة جنسية بدون الضرب، فهل المجتمع يقبل كل هؤلاء ويرفض المثليين جنسيًا“. وتابعت الفنانة السورية: ”على الأقل المثلي اختار حياته الجنسية بعيدًا عنا جميعًا، ولا دخل لنا في هذا الشأن، فلماذا لا نتقبله إذًا؟“. وأثير حول ديما بياعة جدل واسع؛ بعد الكشف عن برومو حلقتها التي قالت فيها هذه التصريحات ببرنامج ”أكلناها“ مع الفنان باسم ياخور، حيث ظهرت وهي تقدم وصلة رقص جريئة مع زوجها على المسرح أمام الجمهور؛ ما أثار ذهول مقدم البرنامج والمشاهدين.