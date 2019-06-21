محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: أشاد نجوم الفن بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، بعد الشكل المشرف الذي ظهر به الحفل. ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن: ندى بسيوني نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" :" لينظر العالم إلى عظمة مصر ، حفل افتتاح عظيم يعبر عن تاريخ وثقافة مصر وأفريقيا". مدحت العدل وكتب السيناريست والشاعر الغنائي مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" :"افتتاح رائع يليق بمصر". Advertisements محمد سيد بشير وكتب السيناريست الشاب محمد سيد بشير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" :"تسلم إيد كل واحد اشتغل علي الافتتاح ده، شجع_مصر، وكتب في تغريدة آخرى:"الافتتاح عالمي تسلم إيد كل واحد اشتغل ونفذ #شجع_مصر. ياسمينا العلواني ونشرت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر:"حفل افتتاح رائع ومبهر ومعبر يليق بمصر والمصريين وحكيم أبدع، هنقول تحيا مصر". أمير طعيمة ونشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر:"عودة استاد القاهرة المرعب و ما أدراك ما استاد القاهرة و الـ ١٠٠ الف وحش اللي روضوا سابقا اعتى وحوش افريقيا، أنا شخصيًا لا هحلل و لا هلوم علي تشكيل و هشجع المنتخب بس لآخر ماتش بإذن الله بطولتنا مع تمنياتي بالتوفيق لكل الفرق العربية الشقيقة إلى أن يقابلوا منتخب مصر". أحمد السعدني وكتب الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" :"افتتاح رائع و مشرف".

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كانت هذه تفاصيل خبر "عظمة مصر.. وحكيم أبدع".. الفنانون يتغنون بالمظهر المشرف لحفل الافتتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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