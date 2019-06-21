أمير طعيمة يعلق على الحضور الجماهيري في افتتاح بطولة أمم أفريقيا: "عودة استاد القاهرة المرعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الشاعر أمير طعيمة المنتخب الصري، اليوم في افتتاح مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

علق الشاعر أكير طعيمة على الحضور الجماهيري الكبير للمباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، التي ستقام مساء اليوم باستاد القاهرة.

وكتب طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: " عودة استاد القاهرة المرعب هتفرق و ما أدراك ما استاد القاهرة و الـ ١٠٠ الف وحش اللي روضوا سابقا أعتي وحوش أفريقيا".

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وتابع طعيمة: "أنا شخصيا لا هحلل و لا هلوم على تشكيل وهشجع المنتخب بس لغاية اَخر ماتش، ورفقا ببعض اللاعبين اللي ملعبوش قدام العدد ده قبل كده".

واختتم تعليقه: "بإذن الله بطولتنا مع تمنياتي بالتوفيق لكل الفرق العربية الشقيقة إلى أن يقابلوا منتخب مصر".

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى.