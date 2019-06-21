بالصور| هاجر أحمد وسط الجماهير باستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة الشابة هاجر أحمد على حضور المبارة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام مساء اليوم باستاد القاهرة. ونشرت هاجر صورًا لها وسط الجماهير، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام". Advertisements يذكر أن هاجر أحمد شاركت في قرعة البطولة، وحرصت على التقاط صورة مع لاعب الكاميرون "سونج". وتنطلق اليوم بطولة الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمباراة مصر وزيمبابوي والتي تُقام في العاشرة مساءً. لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)

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