حنان مطاوع بـ "تي شيرت" يحمل اسم مصر: "يا رب فرحنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت حنان في الصورة مرتدية تي شيرت أبيض، مطبوعا عليه كلمة مصر، وعلقت: " يا رب الفوز لمنتخبنا الوطني، يا رب فرحنا".

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منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة في ستاد القاهرة الدولى.

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