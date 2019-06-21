حنان مطاوع بـ "تي شيرت" يحمل اسم مصر: "يا رب فرحنا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت حنان في الصورة مرتدية تي شيرت أبيض، مطبوعا عليه كلمة مصر، وعلقت: " يا رب الفوز لمنتخبنا الوطني، يا رب فرحنا".
منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة في ستاد القاهرة الدولى.
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