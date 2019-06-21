بالصور| منة فضالي بـ"تي شيرت" المنتخب المصري قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت فضالى بـ"تي شيرت" المنتخب المصري، احتفالا بانطلاق افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم الجمعة. وتلعب مصر المباراة الافتتاحية اليوم مع فريق زيمبابوي باستاد القاهرة في العاشرة مساءً. لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)

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