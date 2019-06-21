

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام حجاج مجموعة من الصور تجمعها وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ريهام في الصورة رفقة زوجها من داخل استاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة منتخب مصر وزمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعلقت ريهام: "النصر لمصر إن شاء الله". وتنطلق مساء اليوم الجمعة 21 يونيو بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تُقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا إذ ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في تمام الساعة الـ10 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج وزوجها في مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.