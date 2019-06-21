صورة| أنغام تشجع مصر بـ "تي شيرت" المنتخب مع نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفانة أنغام جمهورها بصورة تجمعها مع نجلها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت أنغام في الصورة وهي داخل منزلها، ترتدي تيشيرت المنتخب المصري، وعلقت: "شجع منتخب مصر، بالتوفيق للمنتخب". منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى. لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)

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